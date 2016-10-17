В Киеве обустроили приподнятый пешеходный переход

Об этом "Киевавтодор" сообщает на своей странице в Facebook.

Новый пешеходный переход появился на ул. Приречной.

"Место для нового повышенного перехода корпорация выбрала не случайно, поскольку красно-белая "зебра" находится на пути к любимому месту отдыха многих оболонцев та киевлян – Оболонской набережной", - отметили в "Киевавтодоре".

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В сообщении также отмечают, что количество подобных переходов будет увеличиваться.