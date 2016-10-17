В Киеве стартовали работы по проектированию метро на Виноградарь

В Киеве стартовали работы попланировке линии метрополитена

Сырецко-Печерской ветки от станции «Сырец» до жилого массива Виноградарь. Об этом пишет Еспрессо.TV со ссылкой на данные системы ProZorro.

В системе отмечается, что КП «Киевский метрополитен» 13 октября заключил соглашение с «Киевпроектом» о проектировании «зеленой» линии метро.

Отмечается, что стартовое предложение на аукционе, который проходил 26 сентября, составляло 141 333 018 грн, но в ходе торгов было снижено до 140 583 257 грн.

Читайте такжеПетиция против строительства ТРЦ на "Героев Днепра" набрала больше 10 тысяч подписейВ соответствии с тендерной документацией, выполнение работ предусмотрено сроком 2016-2020 гг. и будет реализован за средства городского бюджета.

В проекте необходимо разработать не менее трех вариантов прохождения линии метро, в частности со строительством станций в районе Интернациональной площади, продолжением линии до площади Тараса Шевченко и прочее.

В частности, линия будет проходить по территории Шевченковского и Подольского районов, однако комплекс объектов предполагается расположить на территории Подольского района.