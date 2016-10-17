Власти Киева призвали владельцев квартир в "домах Войцеховского" искать на зиму резервное жилье

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на брифинге заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

По его словам, подавляющее большинство домов, "условно говоря, застройщика Войцеховского", не подключены к сетям теплоснабжения, а потому не могут быть обеспечены теплом этой зимой.

"Мы сейчас проводим еще раз инвентаризацию таких домов, чтобы, по крайней мере, найти малейшую возможность для их подключения к теплу. Но будем честно говорить, что большинство таких домов не сможет пережить холодную зиму", - сказал Пантелеев.

Читайте такжеВ Генпрокуратуре отрицают побег застройщика Войцеховского из Украины

По его словам, большинство этих новостроек имеет только электропитание, но не рассчитаны на тот случай, если в каждой квартире одновременно включать приборы для обогрева. Электросети не выдержат такой нагрузки и, как отмечает Пантелеев, дома останутся даже без электроэнергии.

"Поэтому мы обращаемся к тем, кто имеет жилье в домах, которые построены и не введены в эксплуатацию соответствующим образом, пожалуйста, для себя ищите резервное жилье. Чтобы можно было эту зиму нормально пройти, а потом в плановом режиме уже дорабатывать вопросы инженерных сетей", - отметил Пантелеев.

По его словам, сейчас удалось подключить к теплоснабжению жилой комплекс "Парковые озера", поскольку там было более или менее выполнены условия строительства. Но в других случаях надо либо подключать дома к сетям централизованного теплоснабжения, которые еще надо строить, или строить придомовую котельную. При этом Пантелеев отметил, что в ходе инспекции таких домов даже был обнаружен один, в котором устроена котельная на дровах в подвале и дымоход выведен через вентиляционные каналы дома. "То есть, там вообще есть угроза жизни людей", - подчеркнул заместитель председателя КГГА.

Как сообщал УНИАН, ранее мэрия обнародовала перечень 40 объектов в столице, которые нельзя подключить к теплу. Преимущественно это жилые дома застройщика Войцеховского, относительно деятельности которого ведется расследование органами прокуратуры.

По версии следствия, в течение 2012-2014 годов должностные лица группы строительных компаний под руководством Войцеховского самовольно в Киеве заняли 42 земельные участки и незаконно начали на них строительство ряда жилых и офисно-торгово-жилых комплексов.

17 июля Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения Войцеховскому в виде двух месяцев содержания в следственном изоляторе с возможностью внесения залога в размере 14 миллионов гривен. 27 июля по Войцеховского внесли залог, и позже был выпущен из-под стражи.