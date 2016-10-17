Более 90% домов столицы обеспечены теплом - замглавы КГГА

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев во время брифинга относительно прохождения отопительного сезона. Сейчас к теплу подключены все учреждения социальной сферы, за исключением тех, где проводится реконструкция.

«Мы продолжаем запуск тепла в дома киевлян. Однако, я хочу отметить, что есть категория домов, в том числе ОСМД, ЖСК, ведомственные и прочие, которые еще не подали заявки на подключение к отоплению. В основном это дома, которые достаточно утеплены или которые стремятся сэкономить», – рассказал Пантелеев.

Он также отметил, что с начала запуска тепла на теплосетях города зафиксировано более 40 повреждений.

Читайте такжеЗапуск тепла в Киеве продлится 7-10 дней по согласованному графику

«Теплоснабжающие организации должны в оперативном порядке устранить повреждения и возобновить подачу тепла. Кроме того, люди должны быть информированы о сроках проведения работ», – подчеркнул Петр Пантелеев.

Представитель КГГА добавил, что для снижения финансовой нагрузки после нынешнего роста тарифов городская власть продолжает установку домовых счетчиков тепла.

«В этом году мы выполним 100% оснащения домов, которые относятся к сфере городского управления. В тех домах, где отсутствует техническая возможность для установки приборов учета, будет применяться механизм пересчета цен на отопление, который будет привязываться к погодным условиям», – заверил Пантелеев.

Напомним, что по поручению Киевского городского головы Виталия Кличко подача тепла в больницы, поликлиники, школы, детские сады и другие учреждения социального направления была начата 10 октября. Процесс подключения к теплу жилых домов был начат 12 октября.

Также заметим, что технологически процесс подключения отопления занимает от 7 до 10 дней.