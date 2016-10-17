До конца текущего года в Киеве будут установлены около 2500 счетчиков тепла в жилых домах - КГГА

Об этом во время пресс-брифинга по прохождению отопительного сезона заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Он напомнил, что из-за заблокирования счетов ПАО «Киевэнерго» инвестиционная программа предприятия не могла быть выполнена, что грозило срывом программы установления счетчиков. Городская власть вынуждена была взять на себя завершение установки счетчиков.

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«До конца текущего года в Киеве будет установлено около 2500 счетчиков тепла в жилых домах. Это позволит оснастить 100% домов, которые обслуживаются коммунальными ЖЭКами. В некоторых домах технически невозможно установить приборы учета, в частности, из-за недостаточной площади подвалов и необходимости разработки индивидуальных проектных решений. Поэтому для таких домов будет применен Механизм перерасчета стоимости услуги централизованного отопления в зависимости от температуры наружного воздуха (утвержден постановлением КМУ №1037 от 30 октября 2015 года, – прим.)», – сообщил Пантелеев.

Он также отметил, что для киевлян будет действовать программа установки систем защиты учетного оборудования от повреждений и краж.

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«За последние два года украдено 407 счетчиков. С начала текущего года украдено 220 счетчиков. Поэтому мы предлагаем устанавливать средства охранной сигнализации на лифтовых отделениях и в теплопунктах. Людям необходимо собрать домовое собрание и принять соответствующее решение большинством голосов жителей. Далее необходимо обратиться в городской Департамент жилищно-коммунальной инфраструктуры. Абонплата в месяц составит несколько гривен, но дом будет под гарантированной защитой государственной полиции охраны», – отметил Пантелеев.