В Киеве задержали "минера" станции "Петровка"

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП м. Киева.

Отмечается, что информация о «заминировании» станции метро поступило в полицию в 15:10.

Впрочем, представители структурных подразделений полиции, специалисты взрывотехнических служб, кинологи и спасатели, выехав на место, не обнаружили взрывчатки.

Однако, мужчину, который сообщил о «заминировании» помогли задержать прохожие, которые указали на мужчину, который угрожал минированием.

Читайте такжеВ Киеве стартовали работы по проектированию метро на Виноградарь«Правонарушитель пояснил полицейским, что таким образом хотел выразить протест», - сообщили в полиции, добавив, что «В полиции выяснили, что у мужчины есть проблемы с психическим здоровьем. В разговоре с правоохранителями он сказал, что причастен к вчерашнему «заминировании» станции метро «Героев Днепра».

«Минеру» метро грозит до 6 лет заключения согласно ст. 259 Уголовного кодекса Украины предусмотрено до шести лет лишения свободы.