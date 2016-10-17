На столичном Подоле трамвай сошел с рельсов

Сегодня в Киеве трамвай маршрута №12 сошел с рельсов, сообщает ТСН.uа.

Отмечается, что происшествие произошло на ул. Кирилловской. Трамвай ехал по прямой, когда заднюю часть трамвая занесло и он протаранил столб.

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В результате происшествия никто не пострадал.