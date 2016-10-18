Возле метро "Героев Днепра" в активистов въехала легковушка

Об этом пишет LB.ua.

Около 21:10 произошло ЧП - в толпу протестующих въехала легковая машина. Люди разбежались в стороны, а один человек остался на капоте. Машина провезла его более десяти метров и, резко притормозив, сбросила на асфальт.

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Как отмечает издание, присутствующая полиция не вмешалась в ситуацию и не пыталась остановить водителя. Также есть информация, что машину задержал автопатруль полиции.

Свидетели также утверждают, что машину на людей пустил полицейский в штатском.

Как сообщал УНИАН ранее, электронная петиция с требованием немедленно остановить строительство ТРЦ на кругу станции метро "Героев Днепра", опубликованная 21 июля этого года на официальном сайте Киевсовета, набрала больше 10 тыс. подписей, что является условием ее обязательного рассмотрения.