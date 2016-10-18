КГГА: Для лечения осложнений гриппа город обеспечил больницы аппаратами искусственной вентиляции легких

Об этом сообщил заместитель главы КГГА Николай Поворозник, передает пресс-служба.

«Проанализировав события прошлого года, когда киевляне страдали в основном от таких осложнений гриппа, как вирусная пневмония, мы пришли к выводу, что аппараты ИВЛ, которых в наших медучреждениях было недостаточно, просто незаменимы для спасения таких больных. Поэтому в этом году на их закупку столичная власть выделила из бюджета города свыше 29 млн грн», – рассказал Николай Поворозник.

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По его словам, аппараты искусственной вентиляции легких уже поставлен в Киевские городские детские клинические больницы № 1 и № 2, и Киевскую городскую детскую инфекционную больницу. На очереди – отделение анестезиологии и интенсивной терапии Киевских городских клинических больниц №№ 3, 4, 9, 17 и Александровской клинической больницы г. Киева.

«Уверен, что с новым оборудованием нам удастся минимизировать риски от таких осложнений гриппа, как тяжелые пневмонии. Надеюсь, что это также поможет избежать летальных случаев», – отметил Николай Поворозник.

Аппарат ИВЛ осуществляет принудительную подачу воздуха, обеспечивает насыщение крови кислородом и удаления из легких углекислого газа. При этом в дыхательных путях и легких создается положительное давление, что довольно часто для больного является единственным шансом на спасение.

Медики напоминают, что успех противостояния гриппа и ОРВИ зависит не только от действий врачей, но и от самого человека.

Поэтому специалисты советуют придерживаться таких рекомендаций:

- во время подъема заболеваемости гриппом следует избегать мест скопления людей, массовых мероприятий;

- при наличии больного дома следует обеспечить его максимальную изоляцию, часто проветривать комнату, тщательно мыть руки и посуду;

- при контакте с больными людьми необходимо пользоваться в помещениях защитными медицинскими масками или марлевыми повязками, которые необходимо менять каждые 4 часа;

- на предприятиях и в организациях следует обеспечить комфортный температурный режим;

- для работающих на свежем воздухе зимой необходимо организовать пункты обогрева, приема горячей пищи и напитков.

Также врачи настаивают на необходимости тщательно отслеживать симптомы заболевания (внезапный подъем температуры тела, кашель, головная боль, боль в горле, мышцах и суставах, сильное недомогание, насморк), и в случае их появления не заниматься самолечением, а немедленно обратиться к врачу.