КГГА: Для лечения осложнений гриппа город обеспечил больницы аппаратами искусственной вентиляции легких
Для эффективного лечения опасных осложнений гриппа столичные больницы обеспечены современными аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Об этом сообщил заместитель главы КГГА Николай Поворозник, передает пресс-служба.
«Проанализировав события прошлого года, когда киевляне страдали в основном от таких осложнений гриппа, как вирусная пневмония, мы пришли к выводу, что аппараты ИВЛ, которых в наших медучреждениях было недостаточно, просто незаменимы для спасения таких больных. Поэтому в этом году на их закупку столичная власть выделила из бюджета города свыше 29 млн грн», – рассказал Николай Поворозник.
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По его словам, аппараты искусственной вентиляции легких уже поставлен в Киевские городские детские клинические больницы № 1 и № 2, и Киевскую городскую детскую инфекционную больницу. На очереди – отделение анестезиологии и интенсивной терапии Киевских городских клинических больниц №№ 3, 4, 9, 17 и Александровской клинической больницы г. Киева.
«Уверен, что с новым оборудованием нам удастся минимизировать риски от таких осложнений гриппа, как тяжелые пневмонии. Надеюсь, что это также поможет избежать летальных случаев», – отметил Николай Поворозник.
Аппарат ИВЛ осуществляет принудительную подачу воздуха, обеспечивает насыщение крови кислородом и удаления из легких углекислого газа. При этом в дыхательных путях и легких создается положительное давление, что довольно часто для больного является единственным шансом на спасение.
Медики напоминают, что успех противостояния гриппа и ОРВИ зависит не только от действий врачей, но и от самого человека.
Поэтому специалисты советуют придерживаться таких рекомендаций:
- во время подъема заболеваемости гриппом следует избегать мест скопления людей, массовых мероприятий;
- при наличии больного дома следует обеспечить его максимальную изоляцию, часто проветривать комнату, тщательно мыть руки и посуду;
- при контакте с больными людьми необходимо пользоваться в помещениях защитными медицинскими масками или марлевыми повязками, которые необходимо менять каждые 4 часа;
- на предприятиях и в организациях следует обеспечить комфортный температурный режим;
- для работающих на свежем воздухе зимой необходимо организовать пункты обогрева, приема горячей пищи и напитков.
Также врачи настаивают на необходимости тщательно отслеживать симптомы заболевания (внезапный подъем температуры тела, кашель, головная боль, боль в горле, мышцах и суставах, сильное недомогание, насморк), и в случае их появления не заниматься самолечением, а немедленно обратиться к врачу.