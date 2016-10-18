Кличко: Немцы выделят 200 тысяч евро на проект достройки Подольско-Воскресенского моста

«Несколько дней назад во Франкфурте встречался с представителями немецкого бизнеса относительно достройки Подольско-Воскресенского моста. Переговоры с немцами веду по этому поводу уже некоторое время и есть большая заинтересованность. И не просто заинтересованность, но и первые результаты. Немецкая сторона выделяет 200 тысяч евро на оказание технической и финансовой экспертизы проекта. После этого будем двигаться дальше», - написал Кличко на своей странице в Facebook.

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Он также прокомментировал обсуждения в сети его оговорки во время недавнего прямого эфира на телевидении.

«Благодаря тому, что с этого гуморять, много людей узнало (и это хорошо), что Киев получил бесплатно современную снегоуборочную технику от наших немецких друзей. 15 единиц. Из эфира получилось, что 16, но, думаю, это не проблема. Договорюсь еще об одной», - добавил Виталий Кличко.