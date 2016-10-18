Возле столичного ЦУМа закопали подземный переход: хотят строить наземный

На Крещатике возле ЦУМа закопали один из подземных пешеходных переходов. Об этом на своей странице в Facebook советник Совета по урбанистике Киева Григорий Мельничук.

«Проект осуществляется в рамках реконструкции ЦУМа - изначально планировалось, что из подземного перехода будет вход на нулевой этаж, однако здесь проходит коллектор, который сделал эту идею невозможной», - написал Мельничук.

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Теперь напротив ЦУМа вместо перехода – площадка.

В то же время, как передает «Хмарочос», директор по связям с общественностью и коммуникациям компании, которая занимается реконструкцией ЦУМа Антон Гливинский пояснил, что сейчас ведутся переговоры с КГГА относительно строительства регулируемых наземных пешеходных переходов через Крещатик и улицу Богдана Хмельницкого.

При этом Гливинский уверяет, что реконструкция подземного перехода продолжается до сих пор. Однако, от идеи его реконструкции пришлось отказаться из-за технических и экономических сложностей.

Напомним, ранее планировалось сдать в эксплуатацию после реконструкции киевский ЦУМ в марте 2016 года.