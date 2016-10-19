В Киеве к отоплению подключены 98% учебных заведений - КГГА

Соответствующее поручение районным управлением образования дала заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анна Старостенко во время плановой инспекции состояния прохождения отопительного сезона в учебных заведениях столицы. сообщает пресс-служба КГГА.

"С началом отопительного сезона мы начинаем плановые проверки температурного режима в наших учебных заведениях. Первым был проинспектирован Днепровский район, где наибольшее количество заведений – 139, и 100% подключения, Оболонский район, где 91% подключения, что является худшим показателем", – сообщила Старостенко.

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По ее словам, проверка показала, что главной причиной неудовлетворительного температурного режима является заниженная температура теплоносителя, которая поступает в садики, и внутренние порывы.

По результатам проверки Старостенко дала поручение районным управлениям образования связаться с поставщиками тепла и принять все необходимые меры, чтобы в помещениях детсадов в ближайшее время было тепло.

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"Во время инспекции мы увидели в действии эффект от начатой год назад программы по термомодернизации учебных заведений столицы. Детсады, построенные 50 лет назад по одним и тем же проектам, существенно различаются в температурных режимах. В том садике, который был комплексно модернизирован, очень тепло: 23-24 градуса, в другом же, без утепления, мы зафиксировали 14-16 градусов, что является неудовлетворительным", - сообщила заместитель председателя КГГА.

Она отметила, что в прошлом году были термосанированы 9 детских садов и школа. В этом году до 1 сентября были завершены работы по термосанации в одной школе и до конца года планируется комплексно утеплить еще 5 детских садов.