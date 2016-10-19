В Киеве "заминировали" помещение Высшего хозсуда
16:14, 19 октября 2016Киев
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На место прибыли правоохранители.
В Киеве "заминировали" здание Высшего хозсуда / ФОТО kievvlast.com.ua
Сообщение о «заминировании» здания Высшего административного хозяйственного суда по вул. Копыленко, 6 поступило сегодня от анонима, передают «Стражи. Эспрессо».
Пока точной информации нет, детали выясняются. На место прибыли правоохранители.
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Напомним, сегодня в Малиновском районе Одессы из-за ложного сообщения о заминировании из здания суда эвакуировали более 70 человек.
На место выехали сотрудники полиции, спасатели, работники взрывотехнического отдела и кинологи, которые проверили здание и прилегающую к ней территорию на наличие взрывоопасных веществ.
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