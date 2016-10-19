В столице прооперировали двух маленьких киевлян с дефектами слуха за счет городского бюджета - КГГА

Об этом сообщил заместитель главы КГГА Николай Поворозник во время визита в Киевской городской детской клинической больницы № 1.

«В 2016-м году из бюджета Киева на эту потребность выделены значительные средства – 2,82 млн грн. Ранее такие операции выполнялись за счет государства, но в последние годы деньги на это не выделялись. Именно поэтому городская власть внесла покупку кохлеарных имплантов городской целевой программы «Здоровье киевлян», – отметил Николай Поворозник.

Он рассказал, что в некоторых случаях кохлеарная имплантация является единственным способом слуховой реабилитации глухих. Это сложнейшая и дорогостоящая операция, которая заключается в хирургическом вживленні в височную кость прибора, заменяющего пораженный часть слухового анализатора.

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«Специалисты отмечают так называемый «Период чувствительного развития речи» – время, когда существует тесная связь между слуховой зоной коры и центрами головного мозга, отвечающие за формирование речи. После 5 лет эта связь исчезает и вживление кохлеарного импланта даст ребенку возможность слышать, но научиться разговаривать она не сможет, и поэтому не ассоциируется в мир нормально чуючих, – пояснил Николай Поворозник. – Несмотря на это, для нас является крайне важным обеспечить всех маленьких киевлян, страдающих патологией слуха, такими имплантами быстро и, главное, вовремя».

Также заместитель председателя КГГА отметил, что в ближайшие две недели подобные операции будут сделаны еще двум детям.