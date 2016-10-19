Кличко на конференции ООН озвучил главную задачу власти Киева

Об этом Киевский городской председатель Виталий Кличко заявил во время выступления на мероприятии "Как управлять преобразованиями в городах в Восточной Европе и Восточной Германии" в рамках конференции ООН по устойчивому развитию городов Habitat III, которая происходит в столице Эквадора Кито.

Мэр Киева подчеркнул, что после его избрания на пост администрация сосредоточилась на изменении системы управления, ее прозрачности, открытости и эффективности. "Киев первым в Украине внедрил технологическую систему управления Smart Сity. В частности, и открытый бюджет. Это позволило нам увеличить поступления в бюджет города на 30% благодаря прозрачности финансовых процессов", – отметил Кличко.

Мэр подчеркнул, что задача столичных властей – обеспечить условия для быстрого и эффективного развития города, чтобы решать проблемы городского хозяйства не в "пожарном" режиме, не точечно, а системно и планово.

По словам Кличко, это позволит повысить эффективность управления городом, уменьшить расходы, и вместе с тем повысить качество услуг а, следовательно, и уровень комфорта жильцов и даст толчок для развития инфраструктуры. Кроме этого, отметил Кличко, для развития украинских городов нужна реальная децентрализация – с правом распоряжаться средствами, определять приоритетные проекты, которые требуют воплощения на местах. "Это даст городу толчок для успешного развития и позволит повысить качество жизни их жителей", – отметил мэр.

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Кроме того, он отметил, что после Революции Достоинства общество имеет большое влияние на процессы управления и изменений в Украине. "Во многих сферах созданы общественные советы, внедрена система петиций, открыты конкурсы избрания на должности. И это очень важно", – отметил городской голова.

В рамках конференции Кличко также провел встречи с мэрами городов, политиками, экспертами в области городского развития.

Конференции ООН Habitat происходят раз в 20 лет, их цель - наработка подходов к устойчивому развитию городов и решение насущных глобальных проблем, с которыми сталкиваются города. В этом году в работе мероприятия принимают участие эксперты по развитию городов, делегации во главе с мэрами Барселоны, Берлина, Боготы, Буэнос-Айреса, Бонна, Будапешта, Кельна, Хельсинки, Мадрида, Парижа, Стамбула, Пекина, Монреаля, Мехико, Аддис-Абебы, Сеула и др.