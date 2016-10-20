В столице задержали "вымогателя из КГГА" (фото)

В Киеве полицейские и сотрудники ГПУ задержали сотрудника Департамента КГГА, который, как утверждают в полиции, получил 52 тысячи гривен неправомерной выгоды. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины.

Задержание было проведено возле дома чиновника.

«Чтобы положительно решить вопрос относительно размещения объектов внешней рекламы в столице, работник отдела рекламы одного из Департаментов Киевской городской администрации требовал 52 тысячи взятки», - говорится в сообщении полиции.

В автомобиле специалиста отдела КГГА правоохранители изъяли 42 000 гривен.

В рамках уголовного производства, открытого ГПУ по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины