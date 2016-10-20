В столице задержали "вымогателя из КГГА" (фото)
15:37, 20 октября 2016Киев
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Чиновника задержали возле его дома
Чиновника задержали возле его дома / npu.gov.ua
В Киеве полицейские и сотрудники ГПУ задержали сотрудника Департамента КГГА, который, как утверждают в полиции, получил 52 тысячи гривен неправомерной выгоды. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины.
Задержание было проведено возле дома чиновника.
«Чтобы положительно решить вопрос относительно размещения объектов внешней рекламы в столице, работник отдела рекламы одного из Департаментов Киевской городской администрации требовал 52 тысячи взятки», - говорится в сообщении полиции.
В автомобиле чиновника нашли 42 тысячи гривень / npu.gov.ua
В автомобиле специалиста отдела КГГА правоохранители изъяли 42 000 гривен.
В рамках уголовного производства, открытого ГПУ по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины
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