В Киеве стартовали учения спасателей на случай ухудшения погоды
16:24, 20 октября 2016Киев
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Спасатели отрабатывали методы спасения людей
Спасатели отрабатывали мастерство на случай ухудшения погоды / Фото УНИАН
В Киеве начались командно-штабные учения с органами управления и силами гражданской защиты по действиям во время неблагоприятных погодных условий зимой и осенью.
Об этом сообщил корреспондент УНИАН.
В частности, спасатели отрабатывали методы спасения людей с высоты.
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