В Киеве стартовали учения спасателей на случай ухудшения погоды

16:24, 20 октября 2016
Киев
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Спасатели отрабатывали методы спасения людей

Рятувальники відпрацьовували майстерність на випадок погіршення погоди / Фото УНІАН

В Киеве начались командно-штабные учения с органами управления и силами гражданской защиты по действиям во время неблагоприятных погодных условий зимой и осенью.

Об этом сообщил корреспондент УНИАН.

В частности, спасатели отрабатывали методы спасения людей с высоты.

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