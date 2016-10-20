В Киеве сфальсифицировали результаты голосования за электронную петицию

«По результатам проверки голосов 3396 голосов или 30,09% скорее всего были введены механическим способом без участия граждан», – сообщил руководитель аппарата КГГА Владимир Бондаренко. По его словам, в процессе было задействовано 160 IP-адресов, с которых было «вброшено» от 682 до 6 голосов. Еще с 34 IP-адресов голосовали 5 раз и с 49 IP-адресов – 4 раза.

Большинство из таких «голосов» введено путем использования электронной почты с домена @meta.ua, а фамилия, имя и отчество вводится заглавными буквами, без пробелов. Также зафиксировано 28 фактов (56 голосов) голосования одним гражданином дважды за указанную петицию. В данном случае совпадают данные о IP-адреса, фамилии, имена, отчества и адреса электронной почты.

Наглядно демонстрирует возможность фальсификаций и график подписания петиции.

«Учитывая размах и наличие фальсификации голосов, у города нет других вариантов, кроме отклонения данной петиции», – отметил Владимир Бондаренко.

Еще две петиции, которые имеют определенные признаки введения голосов механическим способом без участия граждан, пока не отклонены, однако указанная информация будет учтена во время их рассмотрения.

Во время проверки электронной петиции №4226 о создании зоополиции выявлено 106 фактов (212 голосов) двойного голосования (голосование одним гражданином дважды за указанную петицию, в данном случае совпадают данные о IP-адреса, фамилии, имена, отчества и адреса электронной почты), 6 фактов (18 голосов) тройного голосования и 1 факт (4 голоса) голосование 1 гражданином 4 раза.

Кроме того, с 23 IP-адресов установлены факты голосования от 28 до 6 раз, еще с 14 IP-адресов голосовали 5 раз, а с 24 – 4 раза.

В общем 625 голосов или 6,16% голосов вызывают сомнения в их подлинности.

Возникают и вопросы по графику подписание электронной петиции, в котором видны два алогичных пика голосования в 800 и почти 1600 голосов за день.

Во время проверки электронной петиции №4179 о невозможности строительства на станции метрополитена «Героев Днепра» установлено 149 фактов (298 голосов) двойного голосования (голосование одним гражданином дважды за указанную петицию, в данном случае совпадают данные по IP-адресу, фамилии, имени, отчестве и адресе электронной почты), 6 фактов (18 голосов) тройного голосования.

С 50 IP-адресов голосовали от 61 до 6 раз, с 32 – 5 раз (160 голосов), с 59 – 4 раза (236 голосов) соответственно.

В общем 1198 голосов или 11,59% голосов вызывают сомнение в их подлинности.

График подписания этой электронной петиции также имеет определенные алогичные пики голосования в 800 голосов в день.

Статьей 23-1 Закона Украины «Об обращениях граждан» запрещено автоматическое введение информации, в том числе подписания электронных петиций без участия граждан.

Поэтому КГГА направила обращение в прокуратуру города Киева о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 361 УК Украины в связи с выявлением фактов возможного незаконного вмешательства в работу системы подачи электронных петиций, что привело к искажению информации в данной системе.

«Механизм электронных петиций – это инструмент для привлечения внимания менеджмента города к проблемам, которые реально волнуют киевлян. Однако любое злоупотребление этим механизмом и фальсификации результатов голосования могут дискредитировать этот молодой инструмент как в глазах городской администрации, так и в глазах общественности. Ведь искажение результатов голосования не идет на пользу демократии, – отметил Владимир Бондаренко. – Город будет принимать максимум возможных мероприятий, чтобы не допустить в дальнейшем подобные фальсификации в угоду чьим-то корыстным или политическим интересам. И если кто-то целенаправленно пытается исказить мнение киевлян – он должен быть наказан».

Информация относительно возможной фальсификации голосов будет учтена во время рассмотрения указанных электронных петиций.