Кличко поручил провести проверки во всех структурах КГГА, которые имеют отношение к рекламе в городе

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

"Проверка должна быть осуществлена и в отделе рекламы, и в департаменте, и во всех структурах администрации, которые имеют отношение к рекламе в городе Киеве. Потому что пока мы сегодня делаем все, чтобы навести порядок с рекламой в столице, некоторые чиновники продолжают брать взятки. Так не будет! Я благодарю сотрудников Национальной полиции за эффективную работу и надеюсь на дальнейшую оперативную реакцию на сигналы о "деятельности" чиновников-вымогателей", – заявил Киевский городской голова, реагируя на то, что сегодня оперативники Департамента защиты экономики Национальной полиции совместно с Генеральной прокуратурой задержали во время получения взятки работника отдела рекламы Департамента градостроительства и архитектуры КГГА.

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Мэр столицы призвал предпринимателей не молчать и не давать денег, если какой-то чиновник их требует, а сразу обращаться в правоохранительные органы. "Только совместными усилиями, только показав, что вымогатели несут ответственность и садятся в тюрьму, мы уничтожим коррупцию", – подчеркнул Виталий Кличко.

Он также отметил, что столичные власти разработали новые правила размещения рекламных средств, которые призваны кардинально изменить ситуацию с размещением рекламы в Киеве. И вскоре новую концепцию вынесут на обсуждение и принятие в Киевсовет.