В 2016 году на лечение онкобольных город выделил 40 миллионов гривен - КГГА

Об этом сообщил заместитель главы КГГА Николай Поворозник во время круглого стола по случаю Всеукраинского дня борьбы с заболеванием раком молочной железы.

Он напомнил, что в 2015-м году эта сумма составляла 16 млн грн, а в период 2012-2014 годов лишь 1 млн грн.

«Благодаря такому значительному увеличению финансирования мы, в частности, получили возможность закупить необходимые лекарства для больных раком молочной железы и повысить общий уровень оказания медицинской помощи женщинам. Однако, мировая практика и отечественный опыт свидетельствуют, что достичь значительных результатов в деле борьбы с раком возможно лишь совершенствуя профилактическую и диагностическую составляющие», – отметил Николай Поворозник.

Специалисты утверждают, что на современном этапе развития клинической онкологии решения проблемы успешного лечения рака молочной железы в полной мере зависит от ранней диагностики заболевания. К сожалению, даже в столице это заболевание у более 17% случаев диагностируется на запущенных стадиях, что приводит и к высокой летальности, и к росту расходов на лечение в 25-30 раз по сравнению с выявлением опухолей на ранних стадиях.

Именно поэтому особую актуальность приобретает внедрение программ скрининга, профилактики и ранней диагностики.

По словам Поворозника, такие программы скрининга и реабилитации онкологических больных были разработаны специалистами-онкологами и впервые в этом году внесены в проект Городской целевой программы «Здоровье киевлян» на период 2017-2019 годов.

«Замечу, что отдельным параграфом в этом проекте выделен пункт «Женское здоровье», в котором подробно прописаны мероприятия по организации скрининга, профилактики рака молочной железы и шейки матки. Уверен, что при успешной реализации предложенных мероприятий процент раннего выявления, в частности, случаев рака молочной железы, существенно увеличится, что позволит сохранить здоровье и жизнь многим киевлянкам», – подчеркнул заместитель председателя КГГА.

Справочно:

Рак молочной железы (далее – РМЖ) – одна из важнейших проблем современной медицины. Ежегодно в мире диагностируется около миллиона новых случаев этого заболевания, более 14 000 из них – в нашей стране. В Киеве в 2015 году было выявлено более 1400 новых случаев этой болезни с темпами прироста 9,2% по сравнению с прошлым годом. В 79% эта патология была выявлена при проведении профилактических осмотров. Всего же на диспансерном учете в Киеве находится 13 387 пациенток. К сожалению, ежегодно около 20% новых случаев РМЖ регистрируются на поздних стадиях из-за несвоевременного обращения женщин к специалистам.