Киевлянам презентовали сайт для оплаты коммунальных платежей без комиссии

Данная услуга доступна держателям карточек – «Карточка киевлянина» и «Моя карта», эмитированных «Ощадбанком». В общем владельцами карточек киевлянина сейчас свыше 350 000 киевлян. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев во время презентации сайта, передает пресс-служба КГГА.

«Сегодня Центр коммунального сервиса, который мы открыли осенью прошлого года, действует по принципу единого окна, где киевляне могут получить более 40 видов услуг в одном месте. Единственный такой полноценный центр с электронной очередью и экспресс-обслуживанием расположен на бульваре Академика Вернадского, 63-А. Еще 74 точки в восьми районах столицы работают в единой системе оперативного обслуживания людей. За год в ЦКС обратилось свыше олного миллиона киевлян», – рассказал Пантелеев.

Новый сервис на сайте ЦКС – электронная оплата жилищных и коммунальных услуг, является в первую очередь, удобным и доступным форматом оплаты.

«Это возможность для владельцев карточки киевлянина и карт «Моя карта» оплатить коммунальные услуги без комиссии», – отметил заместитель председателя КГГА.

«Мы стремимся совершенствовать сервис для жителей столицы. Для улучшения качества обслуживания потребителей и сохранения их времени, с 1 октября на сайте ЦКС в тестовом режиме работает новый сервис, который позволяет быстро и удобно оплатить коммунальные и другие услуги. Достаточно лишь иметь банковскую карту и зарегистрироваться в «Личном кабинете», – сообщила генеральный директор ЦКС Екатерина Саркисова.

По ее словам, несмотря на принятие закона о переходе на прямые взаимоотношения населения и исполнителей услуг, на сайте ЦКС сохранена единая платежка за все коммунальные услуги. «Это удобно, ведь не надо платить несколько платежек. Кроме того, для всех желающих мы открываем курсы бесплатного обучения по онлайн-платежам и заполнению платежек. Первое такое обучение состоится уже 26 октября в нашем учебном центре «Платформа комфорта» на улице Львовской, 57», – рассказала Саркисова.

Для участия в семинарах и практикумах необходимо зарегистрироваться на сайте «Платформы комфорта» или позвонить по номеру (044) 591-21-22.

Справка:

В «Личном кабинете» на сайте ЦКС пользователи получат возможность:

– ежемесячно получать новые счета на электронную почту;

– просматривать начисления за жилищно-коммунальные услуги в текущем месяце;

– сохранять и просматривать историю платежей, совершенных через сайт;

– платить в один клик, не выходя из дома.

Инструкция для оплаты на сайте ЦКС

Для пользования «Личным кабинетом» необходимо зарегистрироваться в системе (создать логин/пароль, активировать учетную запись с помощью электронной почты). Эта операция займет от 5 до 8 минут. Далее ежемесячно на электронный адрес будут поступать платежные квитанции в электронном виде. Время на их уплату будет занимать не больше минуты.

Система позволяет оплачивать счета нескольких объектов недвижимости из одного аккаунта (учетной записи пользователя). У таких владельцев есть возможность получать коммунальные счета за все квартиры и контролировать своевременность их уплаты. Для этого необходимо лишь добавить желаемые объекты недвижимости в «Личный кабинет».

По каждому объекту доступна стандартная платежка с возможностью ввода показаний счетчиков горячей и холодной воды. Данные по тарифам поступают из базы КП «ГИВЦ», при этом раскрытие структуры тарифа не предусмотрено.

Переоформить или получить новую карточку киевлянина можно в любой точке обслуживания потребителей ЦКС. Для этого необходимо обратиться к бухгалтеру с паспортом и идентификационным номером. Получить карту можно через 30 дней.

Дополнительно киевляне могут воспользоваться другими удобными онлайн-сервисами на сайте ЦКС :

– для абонентов, не имеющих договоров на обслуживание с ЦКС и жителей домов некоммунальной формы собственности (оплата без комиссий);

– уплата штрафов ГАИ;

– оплата за детский сад;

– переводы с карты на карту;

– пополнение мобильного счета.

В данный момент сайт находится на этапе доработки и работает в тестовом режиме. Предложения и отзывы по работе сайта просят присылать на электронный адрес: zvernennya@src.kiev.ua