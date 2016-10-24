Столичные власти увеличили количество дорог, которые планируют отремонтировать до конца года - Кличко
До конца года в столице капитально отремонтируют 84 дороги. На 57-ми из них ремонт уже завершен, еще 27 объектов продолжают ремонтировать.
Об этом во время инспекции ремонта Кольцевой дороги заявил Киевский городской голова Виталий Кличко.
«Сейчас мы находимся на Кольцевой дороге, которая капитально ремонтировалась в последний раз около 30 лет назад. Сегодня здесь продолжается капитальный ремонт, и мы надеемся, что погодные условия будут благоприятными, и до конца года нам удастся завершить работы на участке от пересечения с проспектом Победы до поворота на Вишневое, – отметил Виталий Кличко. – В целом в начале года мы планировали отремонтировать в столице 42 дороги. Теперь же, благодаря дополнительно привлеченным в бюджет средствам, мы отремонтируем 84 дороги. На 57-ми из них уже готово новое покрытие, на 27-ми продолжаются работы», – подчеркнул мэр Киева.
Кличко добавил, что на балансе КК «Киевавтодор» находится 1667 километров дорог.
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«На сегодня дорожники уже отремонтировали почти 200 км столичных автодорог. Мы делаем все для того, чтобы не потерять динамику работ и отремонтировать как можно больше дорожного покрытия, чтобы улучшить состояние дорог в Киеве, чтобы они отвечали европейскому уровню. В этом году из бюджета города мы выделили беспрецедентную сумму на ремонт дорожной инфраструктуры – 1,5 млрд грн. Это вдвое больше, чем в прошлом году, и в шесть раз больше, чем в 2014-м году», – подчеркнул Кличко.
Мэр столицы добавил, что одно из ключевых требований, которые городская власть ставит перед подрядчиками, – это качество выполнения ремонтных работ.
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«Подрядчик дает гарантию на асфальт минимум на 5 лет. Это означает, что в случае некачественного выполнения, подрядчик проведет ремонт за собственные средства», – отметил Кличко.
Городской голова также проинспектировал ремонт улицы Ивана Франко, где на участке между проспектом Шевченко и улицей Богдана Хмельницкого обустроили новое дорожное покрытие.