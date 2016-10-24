Столичные власти увеличили количество дорог, которые планируют отремонтировать до конца года - Кличко

Об этом во время инспекции ремонта Кольцевой дороги заявил Киевский городской голова Виталий Кличко.

«Сейчас мы находимся на Кольцевой дороге, которая капитально ремонтировалась в последний раз около 30 лет назад. Сегодня здесь продолжается капитальный ремонт, и мы надеемся, что погодные условия будут благоприятными, и до конца года нам удастся завершить работы на участке от пересечения с проспектом Победы до поворота на Вишневое, – отметил Виталий Кличко. – В целом в начале года мы планировали отремонтировать в столице 42 дороги. Теперь же, благодаря дополнительно привлеченным в бюджет средствам, мы отремонтируем 84 дороги. На 57-ми из них уже готово новое покрытие, на 27-ми продолжаются работы», – подчеркнул мэр Киева.

Кличко добавил, что на балансе КК «Киевавтодор» находится 1667 километров дорог.

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«На сегодня дорожники уже отремонтировали почти 200 км столичных автодорог. Мы делаем все для того, чтобы не потерять динамику работ и отремонтировать как можно больше дорожного покрытия, чтобы улучшить состояние дорог в Киеве, чтобы они отвечали европейскому уровню. В этом году из бюджета города мы выделили беспрецедентную сумму на ремонт дорожной инфраструктуры – 1,5 млрд грн. Это вдвое больше, чем в прошлом году, и в шесть раз больше, чем в 2014-м году», – подчеркнул Кличко.

Мэр столицы добавил, что одно из ключевых требований, которые городская власть ставит перед подрядчиками, – это качество выполнения ремонтных работ.

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«Подрядчик дает гарантию на асфальт минимум на 5 лет. Это означает, что в случае некачественного выполнения, подрядчик проведет ремонт за собственные средства», – отметил Кличко.

Городской голова также проинспектировал ремонт улицы Ивана Франко, где на участке между проспектом Шевченко и улицей Богдана Хмельницкого обустроили новое дорожное покрытие.