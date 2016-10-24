В столице состоятся социальные продуктовые ярмарки

Об этом сегодня на брифинге сообщил руководитель аппарата Киевской городской государственной администрации Владимир Бондаренко.

По его информации, первые такие ярмарки пройдут 29 октября в пяти районах Киева: на бульваре Труда, 1/1 в Днепровском районе, на проспекте Маяковского, 31 – в Деснянском районе, на бульваре Вернадского, 4 – в Святошинском, на Соломенской площади, 2-Б – в Соломенском и на Контрактовой площади, 2 – в Подольском.

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«Мы понимаем, как трудно киевляне переживают сейчас рост цен на основные продукты питания, ведь сегодня наша страна переживает едва ли не самые тяжелые времена за всю свою историю. К сожалению, городским властям не под силу влиять на ситуацию с ростом цен на продукты питания или коммунальные тарифы. Но принципиальная позиция Виталия Кличко заключается в том, чтобы защитить интересы киевлян и поддержать их», – сказал Владимир Бондаренко.

Он подчеркнул, что благодаря системной работе столичной власти удалось договориться с предпринимателями об установлении минимальных наценок. В целом цены на социальных ярмарках будут в среднем ниже на 20% цен на продукты на сезонных сельскохозяйственных ярмарках, которые в этом году проводились по инициативе городской власти.

Так, на социальных ярмарках можно будет купить широкий ассортимент продукции: крупы, хлеб, овощи, мясо, яйца, рыбу, молокопродукты, мед, сахар, масло, консервированные изделия.