В ГПУ сообщили о завершении досудебного расследования по делу Войцеховского

Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель генерального прокурора Украины Дмитрий Сторожук.

По его словам, следователи Генеральной прокуратуры Украины и Национальной полиции завершили досудебное расследование по уголовному производству по подозрению Войцеховского и еще двух соучастников – руководителей подконтрольных ему предприятий – в совершении в составе организованной группы уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 28, ч. ч. 3, 4 ст. 197-1, ч. 5 ст. 191 ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 УК Украины.

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«Сейчас с материалами дела, в соответствии с требованиями ст. 290 УПК Украины, знакомятся подозреваемые и их адвокаты, после чего обвинительный акт будет передан в суд», - сообщил Сторожук.

По его словам, следствие установило, что Войцеховский в соучастии с другими лицами в 2004-2013 годах приобрел доли в уставных капиталах ряда предприятий (в 2014 году отдельные из них переоформлены на подставных лиц). С помощью этих предприятий преступная группировка самовольно захватила земельные участки под строительство 40 объектов. Также, отметил Сторожук, установлены неединичные факты повторной продажи квартир в жилых домах, уже реализованных другим гражданам. Отдельные объекты строительства, введенные в эксплуатацию на основании поддельных решений судов, незаконно регистрируются в Государственном реестре недвижимого имущества. «Установленные нарушения имели место во время строительства ЖК «Жемчужина Троещины» (ул. Закревского, 42А), БЦ «Доминион де люкс» (ул. Ушинского, 40), ЖК «Мега Сити» (ул. Харьковское шоссе, 19 и 19-А), ЖК «Сосновый Бор» (квартал ул. Олевской, Клавдиевской, Бахмачской)», - добавил Сторожук.

Он также информировал, что на самовольно захваченные земельные участки, объекты строительства, имущество Войцеховского стоимостью около 200 млн грн наложен арест.

Кроме того, по словам представителя ГПУ, продолжается расследование фактов самовольного захвата других земельных участков, использования их в 2004-2016 годах для незаконного строительства жилых и офисных комплексов, присвоения средств инвесторов в строительство под видом продажи квартир в незаконно построенных жилых домах, уклонения от уплаты налогов.