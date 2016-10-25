Городские власти в 2016 году выделили 10 миллионов гривень на закупку эндопротезов для 200 киевлян

Об этом сообщил заместитель главы КГГА Николай Поворозник во время посещения больных, только что перенесших операции на тазобедренных и коленных суставах, передает пресс-служба КГГА.

«К сожалению, деньги на эндопротезирование в достаточном количестве не выделялись из бюджета уже много лет. И хотя 10 миллионов – сумма, которая не перекрывает всю потребность, но намного больше чем в прошлые годы. Фактически она в буквальном смысле этого слова поставит на ноги несколько сотен киевлян», – рассказал Поворозник.

Читайте такжеКГГА: Для лечения осложнений гриппа город обеспечил больницы аппаратами искусственной вентиляции легких

Он напомнил, что, например, в 2014 году средства на централизованную закупку эндопротезов не выделялись вообще, а учитывая то, что стоимость качественного эндопротеза составляет от 20 до почти 90 тысяч гривен, несмотря на неотложные показания врачей много киевлян не оперировались.

Пока же, по результатам проведенных Департаментом здравоохранения конкурсных торгов, заключены договора на поставку в медицинские учреждения Киева эндопротезов на сумму 3 039,9 тыс. грн и акцептованы предложения участников конкурсных торгов на закупку эндопротезов еще на 6 310,6 тыс. грн.

Читайте такжеВласти Киева выделили 30 млн грн на закупку карет скорой помощи

При этом, как сообщают в профильном Департаменте, в этом году впервые за средства городского бюджета покупают не только сами протезы, но и расходные материалы, необходимые для проведения операций.

«В городской целевой Программе «Здоровье киевлян» на 2017-2019 также запланировано заделки значительных средств на эндопротезирование суставов. Очень надеюсь, что постепенно, но гарантированно, власть обеспечит всех больных жителей столицы необходимой своевременной и, главное, качественной медицинской помощью», – подчеркнул Поворозник.