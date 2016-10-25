Кличко обсудил с немецким сенатором возможность привлечения инвестиций в инфраструктурные проекты в Киеве

Стороны обсудили возможности привлечения инвестиций в инфраструктурные проекты столицы Украины, передает пресс-служба КГГА.

Во время встречи Виталий Кличко отметил важность для Украины партнерства с Германией в контексте евроинтеграционных стремлений Украины. Мэр столицы также подчеркнул, что Киев открыт для новых проектов и предложений по сотрудничеству.

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«Мы понимаем, что эффективное развитие Киева невозможно без привлечения инвестиций. Хочу вас заверить, что Киев открыт для бизнеса, для иностранных инвесторов, для тех, кто хочет работать. Наша же задача – максимально упростить условия для работы бизнеса, сделать прозрачными все процедуры, и мы сегодня делаем все для этого», – отметил Кличко в разговоре с представителями немецкой стороны.

В свою очередь Франк Хорх подчеркнул, что сегодня в Украине уже работают около 300 немецких фирм.

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«Многие немецкие компании заинтересованы участвовать в реализации проектов в Киеве, в частности, в сфере инфраструктуры и транспорта. Мы, как представители федеральной земли Гамбург, готовы к сотрудничеству», – отметил сенатор.

На прошлой неделе Кличко во Франкфурте встречался с представителями немецкого бизнеса относительно достройки Подольско-Воскресенского моста. Мэр Киева отметил, что немцы проявили заинтересованность в реализации проекта достройки моста в Киеве и выделят 200 тысяч евро для проведения технической и финансовой экспертизы проекта.