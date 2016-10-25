На медикаменты для учебных заведений Киева предусмотрено более 2 миллионов гривень - замглавы КГГА

Об этом сообщила заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анна Старостенко во время инспекции общеобразовательной санаторной школы-интерната № 20.

"В этом году мы заложили в бюджет города 2 миллиона 300 тысяч гривень именно на приобретение медицинских препаратов для общеобразовательных учебных заведений, среди прочего и для 5 школ-интернатов санаторного типа. Сегодня уже более половины средств освоено: лекарства закуплены, доставлены в школы и садики столицы. По остальным закупкам заканчиваются тендерные процедуры, а следовательно, до конца года будут на 100% обеспечены все учебные заведения необходимыми лекарствами", – сообщила Старостенко.

Читайте такжеГородские власти в 2016 году выделили 10 миллионов гривень на закупку эндопротезов для 200 киевлян

Как отмечают в КГГА, сегодня заместитель председателя КГГА провела проверку медицинского обеспечения общеобразовательной санаторной школы-интерната с малыми и неактивными формами туберкулеза № 20, в Шевченковском районе Киева. В этом году заведению исполняется 55 лет.

"Несмотря на значительный возраст, заведение находится в хорошем состоянии. Главное, что мы увидели, что дети лечатся и учатся в теплых отремонтированных кабинетах. Также они обеспечены полноценным и бесплатным 4-разовым питанием и всеми необходимыми лекарствами, которые им полностью предоставляет город. Одновременно мы приняли во внимание несколько неудовлетворительное состояние спальных комнат деток, город, очевидно, должен улучшить", – подчеркнула Старостенко.