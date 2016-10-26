В столичном метро задержали вооруженного мужчину

"Вечером на платформе станции метро «Лыбидская» правоохранители увидели подозрительного мужчину и пригласили его в комнату полиции. Во время поверхностного осмотра сотрудники полиции метрополитена обнаружили и изъяли пистолет и шесть патронов", - сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Читайте такжеВ Киеве задержали "минера" станции "Петровка"

Как отмечается, изъятые предметы направлены на экспертное исследование. Правоохранители устанавливают происхождение оружия, а также выясняют, почему житель Киевской области привез его в столицу.

Следственным отделом начато уголовное производство по ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Досудебное следствие продолжается.