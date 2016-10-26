"Стоп живодерам": в Киеве провели акцию в поддержку создания зоополиции (фоторепортаж)

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции держали в руках плакаты с надписями "Защитим братьев наших меньших", "Стоп живодерам", "Не будьте равнодушными - защитите животных" и другие.

Также на акцию волонтеры привели своих четвероногих любимцев, на которых повесили таблички с надписями "За что нас убивают?", "Мне нужна защита" и прочие.