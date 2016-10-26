"Стоп живодерам": в Киеве провели акцию в поддержку создания зоополиции (фоторепортаж)
17:55, 26 октября 2016Киев
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В Киеве 26 октября 2016 года под зданием КГГА активисты и волонтеры провели акцию в поддержку Петиции о создании зоополиции.
Акция в поддержку животных в Киеве / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, участники акции держали в руках плакаты с надписями "Защитим братьев наших меньших", "Стоп живодерам", "Не будьте равнодушными - защитите животных" и другие.
Также на акцию волонтеры привели своих четвероногих любимцев, на которых повесили таблички с надписями "За что нас убивают?", "Мне нужна защита" и прочие.
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