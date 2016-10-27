Кличко предложил увеличить расходы на здравоохранение, образование и помощь семьям погибших участников АТО

Об этом Кличко заявил во время выступления в начале заседания Киевсовета.

Мэр отметил, что сегодня в повестке дня сессии, в частности, вопросы корректировки бюджета столицы и программы социально-экономического развития. И подчеркнул, что за 9 месяцев этого года в бюджет Киева поступило 27,8 млрд грн, что составляет 118% к плану 9 месяцев.

«Согласно бюджетного законодательства, это дает нам полномочия скорректировать бюджет столицы. Поэтому предлагается увеличить доходную часть бюджета почти на 3 млрд гривен», – отметил Виталий Кличко.

Мэр Киева отметил, что расходы бюджета есть возможность увеличить, в частности, по следующим направлениям: для увеличения размера единовременной материальной помощи семьям погибших участников АТО и Небесной сотни – 13,3 млн грн; на льготную перевозку отдельных категорий граждан – 23,6 млн грн; на мероприятия программы «Здоровье киевлян» для приобретения медикаментов, в том числе и для онкологического центра – 10 млн грн; для организации и проведения конкурса «Евровидение-2017» – 50 млн грн; на текущие расходы в учреждениях образования – 85,8 млн грн; на финансовую поддержку коммунальных предприятий по содержанию и обслуживанию жилого фонда – 448,3 млн грн.

«А также – что важно – на выполнение Городской целевой комплексной программы профилактики и противодействия преступности «Безопасная столица» для реализации первой очереди единой системы видеонаблюдения города Киева – 30 млн грн», – подчеркнул Киевский городской председатель.

Наибольшую сумму расходов, отметил Виталий Кличко, предлагается направить на программу социально-экономического развития столицы – почти 1,6 млрд грн.

Основной акцент при определении дополнительного финансирование произведено по следующим направлениям: обновление подвижного состава общественного транспорта– 735 млн грн (это 40 автобусов, 48 троллейбусов и 8 трамвайных вагонов); закупка специализированной коммунальной техники – 96 млн грн; закупка жилья – 280 млн грн; закупка оборудования для уплотнения и упаковки твердых бытовых отходов – 50 млн грн.

«Это неотложный вопрос в контексте ситуации на 5-ом полигоне», – подчеркнул мэр Киева.

Виталий Кличко призвал депутатов Киевсовета поддержать предложенные инициативы.

Кроме того, Киевский городской голова отметил, что не все главные распорядители бюджетных средств эффективно работают, чтобы выполнить те планы, которые принял Киевсовет.

«Хотел бы подчеркнуть, что использование бюджетных средств в конце года будет на отдельном контроле. И по тех, кто не умеет или не хочет профессионально работать, будут сделаны соответствующие выводы», – подчеркнул Виталий Кличко.