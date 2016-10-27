Более 300 киевлянам вернули зрение за счет городского бюджета - замглавы КГГА

Об этом сообщил заместитель главы КГГА Николай Поворозник во время рабочего визита в учреждение, передает пресс-служба КГГА.

"По результатам конкурсных торгов Департаментом здравоохранения КГГА в 2016 году закуплены 2468 комплектов искусственных хрусталиков на общую сумму 3,5 млн грн. Сейчас уже прооперированы 333 пациента льготной категории", – рассказал Поворозник.

Он отметил, что многие киевляне не могут позволить себе дорогостоящую операцию по удалению катаракты, из-за чего люди фактически теряют зрение.

"Руководитель медицинского учреждения сформирует потребность в финансировании на следующий год, и она будет обязательно учтена, ведь мы не имеем морального права оставаться равнодушными к человеческим проблемам", – подчеркнул заместитель председателя КГГА.

Как отмечают в КГГА, отдельно из городского бюджета был профинансирован ремонт крыши, приемного и поликлинического отделений медицинского учреждения. Ремонтные работы должны завершиться до конца года.

Справочно.

Катаракта – распространенное глазное заболевание, которое характеризуется частичным или полным нарушением прозрачности хрусталика глаза.

Единственным эффективным способом лечения катаракты является хирургическое удаление помутневшего хрусталика с последующей имплантацией интраокулярной линзы (ИОЛ, искусственный хрусталик). ИОЛ является одним из важнейших достижений современной офтальмологии, что позволяет полностью восстановить остроту зрения субъективными и объективными характеристиками при условии отсутствия сопутствующей глазной патологии. Создание ИОЛ из высококачественных материалов позволяет ожидать неосложненного приживления искусственных хрусталиков.

Современная хирургия катаракты проходит быстро и безболезненно под местной анестезией. Реабилитация больного длится 1-3 месяца при условии надзора и выполнения всех назначений врача.