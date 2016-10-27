Из-за случая неперсонального голосования Киевсовет отменил все сегодняшние решения

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время заседания Киевсовета.

«По результатам проверки заявления, просмотра видео, мы выяснили, что сегодня имел место случай неперсонального голосования. Это недопустимо, что в сессионный зал попадает посторонний человек, и еще и голосует!», – подчеркнул Виталий Кличко.

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Мэр Киева дал поручение секретарю Киевсовета Владимиру Прокопиву провести служебное расследование и выяснить, кто этот человек и как он попал в сессионный зал, а также выяснить, как у этого человека оказалась депутатская карточка для голосования.

Киевский городской голова также дал поручение председателю регламентной комиссии Олегу Макарову рассмотреть на заседании комиссии этот вопиющий случай и предоставить свои выводы.

«Также с этого дня (и будет соответствующее поручение), в сессионный зал будут допускаться только депутаты Киевсовета, технический персонал, представители секретариата Киевсовета и КГГА», – подчеркнул Виталий Кличко.

В кулуарах сессионного зала, отметил Киевский городской голова, могут присутствовать только помощники депутатов и аккредитованные журналисты и приглашенные для выступлений представители общины.

«Потому что в таких условиях, когда здесь проходной двор, разве Киевсовет может эффективно работать и принимать решения? – подчеркнул Виталий Кличко. – Сейчас через этот случай мы вынуждены отменить предварительные результаты сегодняшнего голосования, на которые потратили целый день, и повторно рассмотреть все вопросы», – подчеркнул мэр столицы.

Депутаты начали повторно голосовать за вопросы повестки дня.