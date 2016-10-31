В следующую субботу социальные продуктовые ярмарки пройдут в пяти районах столицы
В минувшую субботу в пяти районах столицы по инициативе Киевского городского председателя Виталия Кличко состоялись социальные продуктовые ярмарки, где приобрести продукты можно было практически по их себестоимости.
Столичная власть уже получила немало лестных отзывов от киевлян, поэтому приняла решение продолжить такую практику и в дальнейшем. Об этом сообщил сегодня на брифинге руководитель аппарата Киевской городской государственной администрации Владимир Бондаренко.
По его словам, очередной этап таких ярмарок состоится в следующую субботу, 5 ноября, одновременно в пяти других районах Киева:
на улице Суворова, 15 в Печерском районе;
на улице Васильковской, 10-20 в Голосеевском районе;
на Оболонском проспекте, 21-35 в Оболонском районе;
на улице Татарской, 32-38, в Шевченковском районе;
на улице Ревуцкого, 30-40 в Дарницком районе.
Продлятся осенние социальные ярмарки в самое удобное для покупок время – с 8:00 до 16:00.
Социальные ярмарки – это только часть действий городской власти на поддержку киевлян, в том числе и малообеспеченных. Напомним, что на ярмарках можно будет купить широкий ассортимент продукции: крупы, хлеб, овощи, мясо, яйца, рыбу, молокопродукты, мед, сахар, масло, консервированные изделия.