Замглавы КГГА: Финансирование программы "Забота" за год увеличили почти вдвое

Об этом сообщил на брифинге заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

«Благодаря значительному финансированию программы «Забота» в 2016 году мы нашли возможность в три раза увеличить обеспечение санаторно-курортным оздоровлением около 1400 граждан льготных категорий. Впервые предусмотрено оздоровление детей-инвалидов, больных церебральным параличом с курсом реабилитации и сопровождением, после длительного перерыва возобновлено обеспечение киевлян льготных категорий средствами гигиены. Кроме того, в 10 раз увеличена выплата единовременной материальной помощи членам семей погибших киевлян-участников АТО и Героев Небесной сотни», – рассказал Николай Поворозник.

Читайте такжеБолее 300 киевлянам вернули зрение за счет городского бюджета - замглавы КГГА

Также он добавил, что городскими властями предусмотрено и уже профинансировано 10 автомобилей специального назначения, а на последней сессии Киевсовета проголосовали за приобретение еще 10 автомобилей специального назначения для перевозки инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, что существенно повысит качество предоставления услуг данной категории лиц.

Николай Поворозник подчеркнул, что идя навстречу пожеланиям киевлян, на 21 400 тыс. грн были закуплены электрические тележки для людей, которые перенесли инсульт и людей с лишним весом, многофункциональные кровати с электроприводом, противопролежневые матрасы, средства сложного протезирования и специальные средства для ориентирования, общения и обмена информацией.

«В планах городской власти увеличить финансирование Программы в 2017 году примерно на 25%, увеличить размер единовременной адресной социальной материальной помощи отдельным категориям социально незащищенных слоев населения к праздникам, материальной помощи участникам АТО, членам семей погибших участников АТО, участников Революции Достоинства (Героев Небесной сотни). Кроме того, планируем впервые предусмотреть средства для привлечения общественных организаций на реализацию социальных услуг», – отметил Николай Поворозник.