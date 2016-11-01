Кличко: Нужно срочно назначить нового руководителя НТКУ

«Ситуация серьезная, поскольку Украина готовится к проведению песенного конкурса Евровидение в следующем году. И большая часть обязательств по подготовке и обеспечению проведения конкурса лежит именно на НТКУ. Поэтому Национальная телекомпания не может оставаться без руководителя, ответственного лица, когда у нас каждый день на счету. Я обращаюсь к Кабинету Министров как можно быстрее рассмотреть этот вопрос и назначить нового руководителя НТКУ», – заявил Кличко, передает сайт КГГА.

Как сообщал УНИАН, Аласания подал в отставку из-за "проблемы с бюджетом Евровидения и бюджетом будущего Общественного вещателя".