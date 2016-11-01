Кличко: Нужно срочно назначить нового руководителя НТКУ
14:12, 01 ноября 2016Киев
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Мэр Киева Виталий Кличко обратился к Кабинету Министров с тем, чтобы был срочно назначен новый генеральный директор Национальной телекомпании Украины, поскольку глава НТКУ Зураб Аласания подал в отставку.
Кличко: У нас каждый день на счету / Фото kievcity.gov.ua
«Ситуация серьезная, поскольку Украина готовится к проведению песенного конкурса Евровидение в следующем году. И большая часть обязательств по подготовке и обеспечению проведения конкурса лежит именно на НТКУ. Поэтому Национальная телекомпания не может оставаться без руководителя, ответственного лица, когда у нас каждый день на счету. Я обращаюсь к Кабинету Министров как можно быстрее рассмотреть этот вопрос и назначить нового руководителя НТКУ», – заявил Кличко, передает сайт КГГА.
Как сообщал УНИАН, Аласания подал в отставку из-за "проблемы с бюджетом Евровидения и бюджетом будущего Общественного вещателя".
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