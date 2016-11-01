В Печерском районе реконструируют транспортную развязку возле бульвара Дружбы народов

«2016 год стал для Киева началом масштабной реконструкции столичных дорог, которые уже длительное время требовали перестройки и ремонта. В течение года мы отремонтировали около 200 км дорог, и на этом останавливаться не собираемся. 2017 год должен стать еще более успешным в этой сфере – мы планируем реконструировать к 300 км столичных дорог и привести в порядок транспортные развязки столицы. Транспортная развязка в месте примыкания ул. Старонаводницкой и ул. Лаврской до бульвара Дружбы народов станет одной из первых, которую мы реконструируем в рамках улучшения транспортной системы города», – отметил директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Сергей Майзель.

Заказчиком работ определено КК «Киевавтодор», которая имеет в установленном законодательством порядке определить генеральные проектную и подрядную строительную организации, разработать проектную документацию, провести и утвердить ее экспертизу.

Выполнение указанных работ позволит увеличить пропускную способность бульвара Дружбы Народов с 22 000 авто/сутки до 35 000 авто/сутки, улучшит обслуживание населения общественным транспортом, положительно повлияет на экологическую обстановку за счет ликвидации пробок, разгрузит движение транспортного участка из центральной части города в направлении левого берега.