В Киеве до конца года откроется современный Центр социальной реабилитации для детей-инвалидов

Мэр подчеркнул, что первые работы по реконструкции и достройке бывшего детского сада № 403 начали еще в 2002 году.

«В 2008 готовность Центра была почти 95%, но здание забросили, и последующих 8 лет помещение разворовывалось и приходило в упадок. Мы взяли на себя обязательства восстановить строительство, и в декабре 2016 года мы планируем открыть новый современный Центр социальной реабилитации для детей-инвалидов, аналогов которого нет в Киеве и в Украине», – отметил Виталий Кличко.

Он отметил, что на завершение строительства столичные власти выделили 57 млн грн.

«Это с учетом не только строительных работ, но и оборудования, чтобы дети с особыми потребностями проходили медицинскую, социальную реабилитацию, интегрировались в общество. Ведь сегодня, к сожалению, дети с особыми потребностями социально изолированные. Мы делаем все, чтобы эти дети не чувствовали себя брошенными, и стараемся создать все условия для их реабилитации, социализации и подготовки для получения дальнейшего образования», – подчеркнул Киевский городской председатель.

В Центре социальной реабилитации будут созданы все условия для развития детей-инвалидов, чтобы подготовить их к получению базового, общего, среднего образования. Здесь будут проходить социальную реабилитацию дети от рождения до 18 лет, с физическими и умственными недостатками. Предполагается,что проходить реабилитацию будут около 70 детей в день на дневном пребывании и 200 детей в месяц в постоянной реабилитации на дому (психологи и реабилитологи Центра их будут посещать).

«Здесь будут игровые комнаты, бассейн, зона для пребывания родителей, которые смогут приобщиться к занятиям или подождать, пока врачи занимаются реабилитацией детей», – отметил Виталий Кличко.