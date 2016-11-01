В субботу социальные продуктовые ярмарки состоятся в 5-ти районах столицы

«В условиях, когда цены растут, особенно сложно приходится незащищенным слоям населения. Поэтому мы делаем такие социальные продуктовые ярмарки, где можно приобрести качественные товары по ценам ниже, чем в сети розничной торговли. Вот люди подходят, говорят, что стоимость товаров здесь намного ниже, чем в магазинах», - отметил Виталий Кличко.

Мэр отметил, что столичная власть делает все, чтобы помочь социально незащищенным киевлянам.

«В Киеве 200 пунктов по продаже социального хлеба, где можно купить самый дешевый хлеб в Украине по цене 4 грн 06 коп. Также киевляне могут покупать социальные лекарства в коммунальной сети аптек «Фармация», - отметил Киевский городской председатель.

Столичная власть уже получила немало лестных отзывов от киевлян, поэтому приняла решение продолжить такую практику и в дальнейшем. Об этом сообщил сегодня на брифинге руководитель аппарата Киевской городской государственной администрации Владимир Бондаренко.

По его словам, очередной этап таких ярмарок состоится в следующую субботу, 5 ноября, одновременно в пяти других районах Киева:

на улице Суворова, 15 в Печерском районе;

на улице Васильковской, 10-20 в Голосеевском районе;

на Оболонском проспекте, 21-35 в Оболонском районе;

на улице Татарской, 32-38, в Шевченковском районе;

на улице Ревуцкого, 30-40 в Дарницком районе.

Продлятся осенние социальные ярмарки в самое удобное для покупок время – с 8:00 до 16:00.

Социальные ярмарки – это только часть действий городской власти на поддержку киевлян, в том числе и малообеспеченных. Напомним, что на ярмарках можно будет купить широкий ассортимент продукции: крупы, хлеб, овощи, мясо, яйца, рыбу, молокопродукты, мед, сахар, масло, консервированные изделия.