В Киеве пошел снег, на дорогах существенно уменьшилась видимость
07:53, 02 ноября 2016Киев
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В среду, 2 ноября, на Киев обрушился снегопад. На дорогах существенно уменьшилась видимость.
В Киеве бушует снегопад / Фото УНИАН
Сегодня в столице температура днем будет держаться на отметке 2-4 градуса выше нуля, пойдет дождь с мокрым снегом, передает ТСН.
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Отметим, управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА призывает водителей быть внимательными и осторожными на дорогах столицы.
Напомним, синоптики предупреждали, что в Украину направляется еще один циклон с Балтики, который принесет новую порцию дождя, мокрого снега и порывистого ветра.
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