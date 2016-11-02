В Киеве пошел снег, на дорогах существенно уменьшилась видимость

Сегодня в столице температура днем будет держаться на отметке 2-4 градуса выше нуля, пойдет дождь с мокрым снегом, передает ТСН.

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Отметим, управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА призывает водителей быть внимательными и осторожными на дорогах столицы.

Напомним, синоптики предупреждали, что в Украину направляется еще один циклон с Балтики, который принесет новую порцию дождя, мокрого снега и порывистого ветра.