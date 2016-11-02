Замглавы КГГА: Каждая киевская семья, которая нуждается в субсидии, должен воспользоваться возможностью ее получить

В связи с повышением цен и тарифов на коммунальные услуги порядок назначения жилищных субсидий гражданам существенно упрощен. Об этом напомнил заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

«Сейчас в столице пользуются жилищной субсидией 214,022 тыс. домохозяйств, что составляет 20,3% от общего количества семей в городе Киеве и почти в 2 раза больше, чем в 2015 году. Почти 100% домохозяйств, у которых закончился срок действия жилищной субсидии, в сентябре 2016 года субсидия была переназначена на новый срок без привлечения заявителей», – рассказал Николай Поворозник.

Читайте такжеРост минимальной зарплаты не повлияет на расчет субсидий - министр соцполитики

Он призвал киевлян воспользоваться возможностью получить субсидию, и этим самым уменьшить собственные расходы на оплату коммунальных услуг.

«Для назначения субсидии необходимо подать в управление труда и социальной защиты населения районной в городе Киеве государственной администрации лишь два документа – заявление о назначении жилищной субсидии и декларацию о доходах и расходах лиц, которые обратились за назначением жилищной субсидии. Прием граждан по упрощенному порядку осуществляется в 58 отделениях. Кроме того, подать документы можно по почте или с помощью Интернет-ресурсов», – отметил заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Он также напомнил, что получение субсидии не влечет за собой изменения формы собственности жилья.

Более детальную информацию об условии назначения жилищной субсидии можно получить по телефонам «горячих линий» районных в городе Киеве государственных администраций.