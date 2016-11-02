Кличко: Введение электронного декларирования позволит жестко контролировать доходы чиновников

«Электронное декларирование доходов и собственности распространенное в западных странах, и ни у кого эта практика не вызывает вопросов. В Украине же огромное количество чиновников, которые никогда не занимались бизнесом и не были в большом спорте, задекларировали миллионные доходы. Внедрение электронного декларирования – пока болезненный для украинских чиновников шаг, однако, я уверен, что он необходим, и в дальнейшем это позволит жестко контролировать доходы чиновников и изменит ситуацию в экономике страны», - подчеркнул мэр Киева, передает пресс-служба КГГА.

Виталий Кличко также рассказал, что не является коллекционером велосипедов, и на каждом из тех, которые он указал в декларации, мэр столицы ездит и тренируется.

«Я не коллекционирую велосипеды – на каждом из них я езжу и тренируюсь. Каждый из моих велосипедов предназначен для различных условий передвижения – шоссейный, горный, городской велосипед. Это, например, как обувь, рассчитанное для разных сезонов и ситуаций, - рассказал Виталий Кличко. - Если ты хочешь показать хороший спортивный результат, то у тебя должен быть качественный велосипед и все необходимое оборудование, а это стоит недешево. Все это я указал в своей декларации. У меня тоже есть велосипед с жесткой рамой и электровелосипед для передвижения по городу. И моя спортивная подготовка позволяет мне на велосипеде доехать на работу или на встречу быстрее, чем на автомобиле. Особенно в центре города, когда пробки на дорогах», - подчеркнул Виталий Кличко.