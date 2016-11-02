Кличко: 60% столичных теплосетей отработали свой эксплуатационный срок

Об этом Киевский городской председатель Виталий Кличко заявил в эфире телеканала Newsone, передает пресс-служба КГГА.

«Несмотря на сверхсложный подготовительный сезон, мы сделали все, чтобы киевляне зимой были с теплом. Мы также сделали все, чтобы не сорвать программу установки счетчиков тепла в домах киевлян», - подчеркнул Виталий Кличко.

Читайте такжеКличко: Нужно срочно назначить нового руководителя НТКУ

Мэр Киева отметил, что в этом году процесс перекладки новых труб был сорван из-за блокирования счетов энергокомпаний.

«60% столичных теплосетей уже отработали свой срок эксплуатации. В связи с этим в некоторых домах столицы пока что нет тепла из-за аварийных ситуаций. Однако коммунальщики стараются как можно быстрее устранять проблемы на аварийных участках, чтобы в квартирах горожан было тепло. Сейчас отопление есть в 99,8% столичных домов», - подчеркнул Виталий Кличко.