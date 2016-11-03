Кличко: дискриминационные условия мешают воплощению инфраструктурных проектов в Киеве
Мэр Киева Виталий Кличко вместе с премьер-министром Владимиром Гройсманом посетили троллейбусное депо № 1 и осмотрели технику «Киевавтодора» для работы в осенне-зимний период, а также новые троллейбусы «Киевпастранс».
Как передает пресс-служба КГГА, Кличко отметил, что, учитывая начало осенне-зимнего периода, особое внимание столичная власть уделяет готовности снегоуборочной техники. В общем на этот сезон столичная власть имеет 380 единиц специализированной техники. Это новая и капитально отремонтированная техника для зимнего содержания, ремонта асфальтобетонного покрытия, выполнения строительных работ, нанесения дорожной разметки, а также другая специальная техника.
Также мэр с премьером осмотрели 10 новых современных троллейбусов ЛАЗ, которые Киев получил в рамках кредитного соглашения с ЕБРР.
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«До конца года Киев получит еще 11 единиц. Это современные троллейбусы с низким полом, которые будут удобными для киевлян с особыми потребностями», – отметил Виталий Кличко.
Говоря о развитии транспортной инфраструктуры в Киеве, Виталий Кличко подчеркнул необходимость достройки Подольско-Воскресенского моста.
«Все мосты в Киеве очень нагружены. Я обещал троещинцам и киевлянам за свою каденцию этот мост построить. 11 млрд грн стоимость моста. 4 млрд грн вложено ранее, 7 млрд грн еще нам нужно. Мы ведем переговоры с немецкой стороной, привлекли немецких специалистов, они уже выделили 200 тыс. евро на финансовую и техническую экспертизы моста. Будем вместе находить и привлекать инвестиции. Но мы также рассчитываем на поддержку государства, ведь это один из важнейших инфраструктурных объектов столицы», – подчеркнул Виталий Кличко.
В свою очередь Владимир Гройсман отметил, что мосты для Киева очень важны.
«У нас есть государственный фонд регионального развития. Думаю, мы каким-то образом сможем находить механизмы, чтобы поддержать инициативы киевлян», – отметил премьер.
Мэр Киева также подчеркнул, что в отношении Киева действует дискриминационная норма, когда из бюджета столицы изымают 60% НДФЛ, в то же время у других городов – 40%. И предложил премьеру снизить изъятие хотя бы до 50% НДФЛ.
«10% НДФЛ это примерно 2,5 млрд грн. Нам эти деньги очень нужны. Таких долгов, как у Киева, нет ни у одного города. Это старые долги, а расплачиваться приходится нам. И даже при этих условиях мы ремонтируем дороги, закупаем технику, внедряем инфраструктурные проекты. И мы сделаем гораздо больше, если деньги киевлян будут оставаться в городе», – подчеркнул Виталий Кличко.