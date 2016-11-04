Киевляне получат гранты на энергосбережение для домов, где не создано ОСМД

В столице уже действует такая модель для домов ОСМД и ЖСК, а в следующем году аналогичный порядок заработает и для домов, где ОСМД еще не созданы. Об этом сегодня во время заседания круглого стола по теме: «Состояние жилищного фонда Украины. Кто будет финансировать массовые капитальные ремонты домов: жильцы или государство?» заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

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Он отметил, что в столице сейчас успешно действует грантовая программа 70% на 30% для жителей домов ОСМД и ЖСК. Город оплачивает 70% работ, а жители – 30%. В этом году по такой программе получили гранты 62 дома Киева.

«Многие дома уже исчерпали свой рабочий ресурс: это характерно для 60% жилья как во всей стране, так и в Киеве. Сегодня в столице около 600 тысяч семей проживают в домах, которые нуждаются в глубинной термомодернизации, капитальном ремонте, то есть уже сегодня достаточно изношены. Для того, чтобы провести ремонт в одном доме, необходимо примерно 3,5-5 миллионов гривен. Это замена инженерии, капитальный ремонт кровли, замена окон на энергосберегающие, установка новых современных тепловых пунктов. На стоимость также влияет замена лифтов», – отметил Петр Пантелеев.

По его словам, законодательные изменения, которые произошли за последние два года, диктуют принципиально новый подход к вопросу капитальных ремонтов, участие в которых должны принимать и сами жители.

«Однако мы должны, прежде всего, учитывать финансовые возможности людей, особенно в условиях роста тарифов на коммунальные услуги, и предлагать им посильные условия сотрудничества. Кроме того, капитальный ремонт следует рассматривать, прежде всего, как термомодернизации дома, которая способствует значительной экономии на «коммуналке». Поэтому вложенные в ремонт средства люди вернут в сохранившихся киловаттах и гигакалориях», – объяснил заместитель председателя КГГА.