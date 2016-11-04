Пантелеев возглавит комиссию по решению проблемных вопросов 5-го полигона

Об этом заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев во время выездного совещания на территорию полигона.

Напомним, 27 октября этого года Киевская городская рада приняла решение «О решении проблемных вопросов, связанных с эксплуатацией полигона твердых бытовых отходов № 5 в сек. Подгорцы Обуховского района Киевской области». Согласно принятому документу, сейчас КГГА работает над созданием комиссии по решению проблемных вопросов, связанных с эксплуатацией полигона в Подгорцах.

В ее состав войдут депутаты Киевсовета, представители городской госадминистрации, руководители коммунальных предприятий, представители Обуховской райгосадминистрации, сельских общин Подгорцы, Великих Дмитровичей, Гвоздовки, Ходосовки. Также в состав комиссии планируется привлечь специалистов Государственного учреждения «Институт геохимии окружающей среды Национальной академии наук Украины», Государственного учреждения «Институт общественного здоровья им. А. М. Марзеева Национальной академии медицинских наук Украины». Возглавит комиссию заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

«Мы уже начали предварительную работу на полигоне. Полагаемся на авторитетное мнение представителей институтов, которые сейчас начали исследование карты полигона и предоставят свои рекомендации относительно его дальнейшего укрепления и пересыпки суглинком – почвой с добавлением глины и песка. Параллельно будет проведено исследование почв и питьевой воды в окружающих населенных пунктах», – сказал во время совещания заместитель председателя КГГА.

Он отметил, что город также планирует восстановить вторую очередь работы оборудования «Rochem» по переработке сточных вод (фильтрата).

«Сейчас оборудование обеспечивает переработку 80% нового фильтрата и не позволяет ему выливаться в окружающую среду. Но мы стремимся начать безопасную переработку того объема фильтрата, накопившегося на полигоне за годы функционирования», – пояснил Петр Пантелеев и подчеркнул, что город будет обеспечивать прозрачность работы комиссии и отчитываться о результатах перед общиной Киева и общинами населенных пунктов, что расположены вокруг 5-го полигона.