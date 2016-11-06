Кличко в Берлине вручит награду в номинации "Европеец года" президенту Европарламента Мартину Шульцу

7 ноября мэр Киева примет участие в церемонии «Ночь издателей» и вручит награду президенту Европарламента Мартину Шульцу, которого Ассоциация немецких издателей признала победителем в номинации «Европеец года». Президента Европейского Парламента отметят за заслуги в демократической легитимизации ЕС.

Также в Берлине Виталий Кличко встретится с потенциальными инвесторами и продолжит переговоры относительно достройки Подольско-Воскресенского моста. Ранее Виталий Кличко уже договорился с немецкой стороной о выделении 200 тысяч евро на осуществление финансовой и технической экспертиз моста, в которых примут участие немецкие специалисты.