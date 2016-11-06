Кличко в Берлине вручит награду в номинации "Европеец года" президенту Европарламента Мартину Шульцу
21:49, 06 ноября 2016Киев
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7 и 8 ноября Киевский городской председатель Виталий Кличко посетит с рабочим визитом Берлин, где примет участие в церемонии вручения наград Ассоциации немецких издателей (VDZ) «Золотая Виктория». Также в Германии Виталий Кличко продолжит переговоры по инвестициям в достройку Подольско-Воскресенского моста.
7 ноября мэр Киева примет участие в церемонии «Ночь издателей» и вручит награду президенту Европарламента Мартину Шульцу, которого Ассоциация немецких издателей признала победителем в номинации «Европеец года». Президента Европейского Парламента отметят за заслуги в демократической легитимизации ЕС.
Также в Берлине Виталий Кличко встретится с потенциальными инвесторами и продолжит переговоры относительно достройки Подольско-Воскресенского моста. Ранее Виталий Кличко уже договорился с немецкой стороной о выделении 200 тысяч евро на осуществление финансовой и технической экспертиз моста, в которых примут участие немецкие специалисты.
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