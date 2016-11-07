Киевляне смогут контролировать снятие показаний с домовых теплосчетчиков - КГГА

Об этом сегодня заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев во время еженедельного пресс-брифинга представительства КГГА.

Он напомнил, что такую инициативу городские власти совместно с теплоснабжающими предприятиями ввели в прошлом году.

«Участие в снятии показаний счетчика дает возможность жильцам дома контролировать объемы потребленной тепловой энергии. Это обеспечивает прозрачность начислений за отопление. Количество представителей от одного дома – не ограничено. Чтобы принять участие киевлянам необходимо позвонить по телефону горячей линии 1557 (044 500 1557 – с мобильного) и оставить заявку на участие. Далее с жителем связываются представители поставщика тепла, которые непосредственно снимают показания», – отметил заместитель председателя КГГА.

Петр Пантелеев отметил, что уже более 1,5 тысячи жителей многоэтажек участвуют в снятии показаний, что дает людям реальный инструмент контроля за объемами начислений за тепло.