Киевская власть планирует в следующем году установить системы подземных мусорных баков

Мэр Киева Виталий Кличко в Берлине ознакомился с работой городского предприятия, которое удерживает дорожную инфраструктуру и занимается благоустройством Берлину (BSR).

В частности, мэр Киева интересовался и ему продемонстрировали, как работает система установка и обслуживание мусорных баков, которые находятся под землей.

Виталий Кличко отметил, что киевская власть планирует ввести подобную практику обращения с мусором с весны следующего года. На улицах столицы на первом этапе установят около сотни подобных урн, мусорный бак которых находится под землей.

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«Киев должен становиться современным и комфортным для жителей и гостей города. Везде, где я бываю, я интересуюсь, как работает городское хозяйство, какие есть особенности или проекты, которые можно воплотить в Киеве. И мы применяем на практике лучший опыт, – отметил Виталий Кличко. – Мы благодарны всем друзьям, которые нам помогают. Это предприятие, например, два года назад подарило Киеву две снегоуборочных машины. Сегодня я здесь ознакомился с интересными практическими вещами, которые будут полезными для украинской столицы. И мы будем их внедрять», – отметил Виталий Кличко.

Также в Берлине мэр Киева продолжит переговоры относительно достройки Подольско-Воскресенского моста. Виталий Кличко, в частности, встретится с министром транспорта и цифровой инфраструктуры Александром Добриндтом и госсекретарем министерства Райнером Бомбой. Ранее Виталий Кличко уже договорился с немецкой стороной о выделении 200 тысяч евро на осуществление финансовой и технической экспертизы моста, в которой примут участие немецкие специалисты.