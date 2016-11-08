Виталий Кличко с немецкой стороной обсудил дальнейшие шаги по достройке Подольско-Воскресенского моста

Состоялась встреча Виталия Кличко с министром транспорта и цифровой инфраструктуры Германии Александром Добриндтом. Мэр Киева еще раз отметил важность для украинской столицы достройки и запуска в эксплуатацию такого инфраструктурного объекта, как Подольско-Воскресенский мост.

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«Этот мост станет важной транспортной артерией города, оптимизирует движение в Киеве, сделает более комфортным и быстрым передвижение городом для киевлян и гостей столицы. И мы сегодня прилагаем все усилия, ищем любые возможности, чтобы Подольско-Воскресенский мост из символа бесхозяйственности превратился в современную транспортную артерию Киева», – подчеркнул Виталий Кличко.

Он также поблагодарил министра за ту помощь, большой подарок, который получил недавно Киев из Берлина – 15 снегоуборочных машин, и подчеркнул, что это существенная поддержка для Киева перед зимним сезоном.

С госсекретарем министерства Райнером Бомбой мэр Киева обсудил дальнейшие шаги по реализации проекта достройки Подольского-Воскресенского моста. Виталий Кличко также поблагодарил Райнеру Бомбе за его поддержку воплощения проекта и помощь в поисках и привлечении инвесторов. Ранее мэр Киева договорился с немецкой стороной о выделении 200 тысяч евро на осуществление финансовой и технической экспертизы Подольско-Воскресенского моста, в которой примут участие немецкие специалисты.

«Экспертная оценка будет завершена весной следующего года и тогда мы будем двигаться дальше. Это – перспективный проект, и я сделаю все, чтобы его воплотить», – подчеркнул Виталий Кличко.