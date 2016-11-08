Экс-депутат Киевсовета: началось уничтожение очередного старинного дома в центре столицы

Об этом этом Ескина сообщила на своей странице в Facebook.

«Началось уничтожение исторического дома на ул. Павловской, 7. К сожалению, этот уникальный киевский домик, как и более 90% объектов культурного наследия, не внесен в государственный реестр, а следовательно, брошен государством на произвол судьбы. Он бесценен как элемент фоновой исторической застройки», - отметила активистка.

«Когда начали установку забора, я сразу направила запросы в соответствующие учреждения о правомерности проведения здесь строительных работ. Но могу заявить, что такие работы являются противоправными, поскольку противоречат действующему генеральному плану развития Киева. Поэтому направила заявление о преступлении и в правоохранительные органы разных уровней», - написала Ескина.

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Она обнародовала фото с информационным щитом о будущем строительстве по указанному адресу.

Речь идет о строительстве гостиницы на ул. Павловская, 7 (лит А), разрешение на выполнение работ Департамента государственной архитектурно-строительной инспекции в г. Киеве от 19 августа 2016 года.

Также экс-депутат отметила, что «недавно уже снесли соседний дом по ул. Дмитриевской, 60, и в этом квартале от исторической застройки уже скоро ничего не останется».

Как сообщал УНИАН, 6 октября по ул. Златоустовская, 35, был также снесен 100-летний флигель «с ромашками».